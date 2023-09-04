Сбалансированные решения по достаточному кредитованию бизнеса поручил найти Токаев новому главе Нацбанка

Новое руководство Национального банка должно форсировать работу по обеспечению достаточного кредитования бизнеса и найти сбалансированные решения по данному вопросу. Кроме того, необходимо уделить внимание вопросу сотрудничества и взаимодействия с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран. Такие задачи поставил перед новым главой Нацбанка Тимуром Сулейменовым президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает в понедельник сайт Акорды.

«Мы не первый год думаем над задачей по обеспечению достаточного кредитования бизнеса. О необходимости форсирования данной работы я уже заявил в своем послании народу Казахстана. Важно найти сбалансированные решения по данному вопросу, активно стимулировать внедрение новых подходов, инструментов и механизмов. Особое внимание следует уделить вопросу международного финансового сотрудничества и взаимодействия Нацбанка с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран», – заявил Токаев в ходе совещания с руководством Нацбанка.

Президент считает, что в текущих геополитических условиях со стороны глобальных регуляторов усиливается интерес к нашей финансовой системе, поэтому «важно найти «золотую середину» в выстраивании таких отношений и обеспечить надлежащую оценку рисков и последствий для финансовой безопасности страны». Он также выразил уверенность, что коллектив Нацбанка сможет реализовать все поставленные задачи.

В целом же, напомнил он, перед Нацбанком поставлены важные задачи по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, а также полноценному запуску национальной платежной системы уже в 2024 году.