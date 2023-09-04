Также он поручил уделить внимание вопросу сотрудничества с Центробанками и БВУ третьих стран
Сбалансированные решения по достаточному кредитованию бизнеса поручил найти Токаев новому главе Нацбанка
ФОТО AQORDA

Тамара Вааль, Астана, Власть

Новое руководство Национального банка должно форсировать работу по обеспечению достаточного кредитования бизнеса и найти сбалансированные решения по данному вопросу. Кроме того, необходимо уделить внимание вопросу сотрудничества и взаимодействия с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран. Такие задачи поставил перед новым главой Нацбанка Тимуром Сулейменовым президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает в понедельник сайт Акорды.

«Мы не первый год думаем над задачей по обеспечению достаточного кредитования бизнеса. О необходимости форсирования данной работы я уже заявил в своем послании народу Казахстана. Важно найти сбалансированные решения по данному вопросу, активно стимулировать внедрение новых подходов, инструментов и механизмов. Особое внимание следует уделить вопросу международного финансового сотрудничества и взаимодействия Нацбанка с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран», – заявил Токаев в ходе совещания с руководством Нацбанка.

Президент считает, что в текущих геополитических условиях со стороны глобальных регуляторов усиливается интерес к нашей финансовой системе, поэтому «важно найти «золотую середину» в выстраивании таких отношений и обеспечить надлежащую оценку рисков и последствий для финансовой безопасности страны». Он также выразил уверенность, что коллектив Нацбанка сможет реализовать все поставленные задачи.

В целом же, напомнил он, перед Нацбанком поставлены важные задачи по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, а также полноценному запуску национальной платежной системы уже в 2024 году.

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