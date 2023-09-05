Ранее он был министром сельского хозяйства
Акимом Жамбылской области назначен Ербол Карашукеев
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев назначен акимом Жамбылской области. Соответствующий указ во вторник подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича акимом Жамбылской области», - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды.

Ербол Карашукеев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил КазГНУ им. Аль-Фараби (бакалавр юриспруденции) и Институт экономики и права КазГНУ им. Аль-Фараби (магистр экономики).

На протяжении последних двух лет Карашукеев возглавлял министерство сельского хозяйства. До этого был вице-министром ведомства, вице-министром финансов, председателем правления холдинга «КазАгро» и председателем комитета казначейства министерства финансов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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