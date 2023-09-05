Мурат Айтенов освобожден от должности акима Шымкента

«Указом главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента», - говорится в сообщении.

На сайте акимата города сообщается, что депутаты маслихата проведут заседание в 15:00 часов. На повестке дня один вопрос: «О даче согласия на назначение акима».

Мурат Айтенов родился в 1981 году, окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко по специальности «организация и технология защиты информации». С 2004 по 2006 годы работал старшим инженером начальником дежурной смены отдела специальной связи при министерстве обороны, затем заведовал крестьянским двором управления делами президента РК, был экспертом сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями управделами президента, с 2013 по 2017 годы руководил аппаратом управления делами президента, затем два года был заместителем управляющего делами президента. В 2019 стал первым заместителем акима Шымкента, а в 2020 году возглавил город.