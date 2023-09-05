Он работал в этой должности с января 2020 года
Мурат Айтенов освобожден от должности акима Шымкента
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности акима Шымкента Мурата Айтенова, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента», - говорится в сообщении.

На сайте акимата города сообщается, что депутаты маслихата проведут заседание в 15:00 часов. На повестке дня один вопрос: «О даче согласия на назначение акима».

Мурат Айтенов родился в 1981 году, окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко по специальности «организация и технология защиты информации». С 2004 по 2006 годы работал старшим инженером начальником дежурной смены отдела специальной связи при министерстве обороны, затем заведовал крестьянским двором управления делами президента РК, был экспертом сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями управделами президента, с 2013 по 2017 годы руководил аппаратом управления делами президента, затем два года был заместителем управляющего делами президента. В 2019 стал первым заместителем акима Шымкента, а в 2020 году возглавил город.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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