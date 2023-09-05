На военных учениях «Батыл тойтарыс – 2023» отработали «освобождение» ГЭС и ликвидацию последствий техногенной катастрофы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс – 2023», которые прошли на учебном полигоне «Берег». Президент наблюдал за ходом учения со смотровой вышки.

Как сообщила пресс-служба президента, бригадные тактические группы Десантно-штурмовых войск при поддержке авиации и во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и Сил специальных операций отработали тактические действия по захвату назначенного рубежа противника на противоположном берегу с преодолением водной преграды.

«Подразделения Сил специальных операций и Национальной гвардии освободили Капчагайскую ГЭС, “захваченную” условным противником. Силами подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям проведена ликвидация последствий техногенной катастрофы, отработаны мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению», - отмечается в сообщении.

По единому плану была осуществлена стратегическая перегруппировка войск в районы проведения учений. В частности, Военно-морские силы при поддержке авиации и Сил специальных операций обеспечивали безопасность объектов экономической деятельности в акватории Каспийского моря. Соответствующие совместные учебно-боевые задачи выполнялись на полигонах Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей и области Абай.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений, а в своем выступлении перед военнослужащими отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

«Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам. Это главное требование для современной профессиональной армии», – заявил он.

Он снова подчеркнул, что армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи, а для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой, в полной мере обеспечить боеприпасами.

«Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие – все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране. В целом оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать надежный фундамент боеспособности нашей армии», – подчеркнул Токаев.

Также «в условиях современного боя подразделениям следует быть готовыми действовать автономно, в отрыве от основных сил», считает глава государства, а «командиры и начальники должны быть решительными, проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению поставленных задач».

«Необходимо поддерживать высокий уровень подготовки, слаженность и строгий порядок в Вооруженных силах. Каждый солдат должен в совершенстве владеть вверенными ему оружием и техникой, умело применять их в бою, проявлять решительность, мужество и отвагу», – подытожил президент.

Всего в учениях были задействованы 8 тыс. военнослужащих и 600 единиц вооружения и военной техники.