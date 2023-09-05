Вопрос тестирования школьников на наркотики изучают в Казахстане

Министерство внутренних дел совместно с министерством здравоохранения изучат вопрос возможного тестирования школьников на наркотики. Законодательные поправки планируется подготовить в первой половине 2024 года, но вопрос будет еще обсуждаться с общественностью и родителями, заверил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

«Это называется скрининг – выявление наркотиков в биологических средах. Этот пункт включен в комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. По срокам – это первое полугодие 2024 года. Там прописано, что законодательно необходимо проработать, так как вопрос касается каждого человека. Тем более школьники, это вопрос очень чувствительный», - сказал Амирханов, отвечая на вопрос журналистов о планах тестировать на наркотики школьников, подростков, госслужащих и военнослужащих.

Он отметил, что подобную инициативу выдвигали в 2012 году, но тогда многие родители были против, а сегодня «все родители за».

«Многие хотят (тестирование школьников на наркотики – В.), чтобы проверили, потому что практически отследить, тем более есть аптечная наркомания, невозможно. Но проводить его (тестирование – В.) в принудительном порядке никто не будет», - заверил представитель МВД.

По его словам, это будет делаться планомерно, в частности, во время прохождения медкомиссий. Кроме того, рассматривается вопрос проведения ассист-теста с участием психолога, чтобы выявлять через специальные вопросы, употребляет человек или нет.

«А вообще, законодательная основа прорабатывается, она в 2024 году будет готова. И мы будем плавно к этому переходить», - вместе с тем подчеркнул Амирханов.

В свою очередь заместитель директора департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гульнар Серсенова добавила, что в рамках комплексного плана будут проработаны вопросы проведения скрининга и отметила, что «этот вопрос не решается одним днем».

«В начале разрабатываются (поправки – В.) на законодательном уровне, поскольку этот вопрос очень чувствительный и затрагивает права человека, в том числе детей. После проработки на законодательном уровне будет проработан вопрос определения лиц, категорий целевой группы, вопросы финансирования, расходных материалов, закупок и потом уже будет, если это будет принято на законодательном уровне, решение о проведении скрининга. Пока это все еще прорабатывается», - сказала Серсенова.

Она также подчеркнула, что прежде, чем приступить к тестированию, нужно на законодательном уровне «определить необходимость проведения этого скрининга – будет он проводиться и как он будет проводиться». Поскольку «это вопрос очень чувствительный и касается прав человека, тем более, это касается прав подростков, мы будем обсуждать вопрос о введении этого скрининга», так как в комплексном плане прописан пункт «проработать вопрос возможности» введения таких тестов.