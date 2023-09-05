Токаеву представили генеральный план города Конаев

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Қонаев, где ему был презентован генеральный план города, сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщила директор ТОО «Урбостиль» Любовь Нысанбаева, проектная площадь областного центра к 2050 году составит 19 тыс. га, а численность населения – 200 тыс. человек. Для перспективного развития и размещения нового культурно-общественного центра выбрана площадка «Жана-Иле». Здесь будут построены объекты социально-бытового, культурного, жилищного, образовательного и рекреационного назначения.

Также планируется создать более 20 тыс. рабочих мест в системообразующих кластерах и предприятиях, что приведет к появлению большого количества субъектов МСБ с занятостью в них более 30 тыс. человек.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев презентовал проект благоустройства общественной набережной, реализация которого уже началась. Это водный променад длиной в 1000 метров с перспективой расширения до 3 тыс. метров.

Кроме того, глава региона рассказал о цифровизации. В частности, о реализации проекта по подключению к высокоскоростному интернету 67 социальных объектов, прокладке волоконно-оптической линии связи общей протяженностью 104 км для дальнейшей реализации проекта 5G.

В целях непрерывного мониторинга общественной безопасности в городе установят 412 камер видеонаблюдения, а в 125 школах области будет установлено 4 тыс. камер, связанных с Центром оперативного управления.