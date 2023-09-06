Число заразившихся сибирской язвой в Акмолинской области увеличилось до 15 человек

Число случаев заражения сибирской язвой в Акмолинской области выросло до 15-ти: 13 человек – в Жаркаинском районе и два человека – в Есильском районе. Все заболевшие являются работниками ТОО «Ушкарасу», расположенного в селе Ушкарасу Жаркаинского района, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

«Заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных. По состоянию на 4 сентября все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ г. Есиль. Из них 15 с подтвержденным диагнозом сибирской язвы (10 с лабораторно подтвержденными, 5 – с клиническими)», - говорится в сообщении Минздрава.

Состояние больных оценивается как средней степени тяжести.

Число контактных лиц увеличилось до 35-ти, они находятся под медицинским наблюдением.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в 16 из 21 пробы мяса обнаружено ДНК сибирской язвы. Уничтожено 536 кг зараженного мяса.

В селе Ушкарасу действует карантин, введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. В Минздраве заверяют, что «мясо за пределы региона не вывезено», идет работа по ликвидации очага заражения.

Напомним, 28 августа от областного департамента СЭС поступило сообщение о регистрации случаев подозрения на сибирскую язву у работников ТОО в Жаркаинском районе. Со слов директора ТОО, пало 32 головы КРС, скот ликвидировали, мясо было изъято. Были госпитализированы в инфекционное отделение Есильской районной больницы 12 человек, выявлено 22 контактных лица.