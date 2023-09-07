Также он приговорен к химической кастрации
Обвиняемого в убийстве пятилетней девочки в Туркестанской области приговорили к пожизненному сроку
фото Жанары Каримовой

В Шымкенте суд вынес приговор обвиняемому в убийстве пятилетней девочки в селе Жибек Жолы Туркестанской области, сообщает «Казинформ».

Суд прошел в СИЗО Шымкента. Обвиняемого приговорили к пожизненному сроку и химической кастрации, также он выплатит моральный ущерб.

13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась жительница села Жибек Жолы, сообщив о пропаже ее несовершеннолетней дочери. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тело девочки с телесными повреждениями в доме одного из сельчан.

После установления личности подозреваемого жители села выступили с протестом и потребовали отдать им задержанного. По информации Акорды, подозреваемый ранее был осужден за убийство на 10 лет лишения свободы, а в этом году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

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