Министерство нацэкономики предлагает увеличить ставку НДС до 16% с 2025 года

С 2025 года в Казахстане могут увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 12% до 16%. Этот вопрос обсуждается в рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса, сообщили «Власти» в министерстве национальной экономики.
«В рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса министерством национальной экономики обсуждается вопрос увеличения ставки налога на добавленную стоимость с 12% до 16%», - сообщили в ведомстве.
Здесь ожидают, что предполагаемое увеличение ставки НДС приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с товарами, импортируемыми из соседних стран.
Отметим, что новый проект Налогового кодекса Миннацэкономики планирует внести в парламент в первом квартале 2024 года. При этом руководство ведомства уже обсуждает с депутатами парламента основные подходы разрабатываемого документа.