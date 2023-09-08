Министерство нацэкономики предлагает увеличить ставку НДС до 16% с 2025 года

С 2025 года в Казахстане могут увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 12% до 16%. Этот вопрос обсуждается в рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса, сообщили «Власти» в министерстве национальной экономики.

«В рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса министерством национальной экономики обсуждается вопрос увеличения ставки налога на добавленную стоимость с 12% до 16%», - сообщили в ведомстве.

Здесь ожидают, что предполагаемое увеличение ставки НДС приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с товарами, импортируемыми из соседних стран.

Отметим, что новый проект Налогового кодекса Миннацэкономики планирует внести в парламент в первом квартале 2024 года. При этом руководство ведомства уже обсуждает с депутатами парламента основные подходы разрабатываемого документа.