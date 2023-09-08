В Астане и Туркестане предотвращены теракты на ранней стадии – КНБ

В Казахстане сохраняется повышенная террористическая опасность, только в этом году на ранней стадии предотвращены попытки терактов в Астане и Туркестане в местах массового скопления людей. Об этом в пятницу в ходе 40-го заседания совета региональной антитеррористической структуры ШОС сообщил заместитель председателя КНБ Руслан Сейсембаев.

«В Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов. К примеру, только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане», - сообщил Сейсембаев.

Он отметил, что поступающая в КНБ информация позволяет сделать вывод, что «формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов».

В целом, по оценкам экспертов, за последние три года в государствах ШОС совершено по меньшей мере 80 резонансных терактов. При этом, подчеркнул зампред КНБ, в этом году наблюдается их резкий рост. Если в 2022 году было 18 терактов, в 2023 - уже 47. Погибло более 400 мирных граждан, порядка 940 человек получили ранения. Для пресечения насильственных действий силовым структурам и правоохранительным органам проведено свыше 300 громких антитеррористических операций, задержаны 1 600 террористов и их пособников, ликвидировано около 60 преступников, оказавших сопротивление властям.