330 уголовных дел за нарушение природоохранного законодательства возбуждено в Казахстане с начала года – МВД

С начала года в Казахстане выявлено свыше 10 тыс. нарушений природоохранного законодательства и возбуждено 330 уголовных дел, сообщил в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел начальник управления по контролю за оборотом оружия и природоохранной полиции комитета административной полиции Асылбек Идрисов.

«С начала текущего года органами полиции в целом по республике выявлено свыше 10 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Возбуждено 330 уголовных дел», - сообщил Идрисов.

В частности, по статье 335 УК РК (незаконная добыча рыбных ресурсов) возбуждено 82 уголовных дел, по статье 337 УК РК (незаконная охота) – 39, по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных) – 123 уголовных дела и по статье 340 УК РК (незаконная порубка деревьев и кустарников) – 69. Кроме того, за кражу, приобретение или сбыт объектов и продукции биологических ресурсов (статьи 188 и 196 УК РК) возбуждено 17 уголовных дел.

В целом, сообщили в МВД, к административной ответственности привлечено 10 555 правонарушителей, сумма штрафов превысила 89,8 млн тенге.

Как напомнили в ведомстве, за незаконную охоту законодательством Казахстана предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3 тыс. МРП и лишение свободы до 3 лет, а также административная ответственность в виде штрафа от 5 до 70 МРП.