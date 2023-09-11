Казахстан запустил производство своего бренда нефти – КМГ

Как сообщил Мирзагалиев, за 8 месяцев 2023 года отмечен рост по таким показателям, как добыча нефти и газового конденсата, транспортировка и переработка нефти. Также КМГ запустил производство казахстанского бренда нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), и на сегодняшний день ее экспорт демонстрирует устойчивый рост, а цена KEBCO в августе превышала стоимость нефти марки Brent.

Также Мирзагалиев доложил президенту о темпах отгрузки ГСМ с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на нужды сельхозтоваропроизводителей на период уборочных работ. В частности, на уборочную кампанию выделено 426 тыс. тонн дизельного топлива.

Вместе с тем наращивается глава КМГ сообщил, что началось строительство нового опреснительного завода для нужд Жанаозена и ходе реконструкция магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.

В завершение Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, повышению экспорта углеводородов и увеличению масштабов геологоразведочных работ. Президент отметил важность фокусирования отрасли на глубокой переработке нефти и газа.