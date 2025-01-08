КазМунайГаз претендует на покупку болгарского НПЗ, принадлежащего российскому «Лукойлу»

КазМунайГаз претендует на покупку болгарского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего российскому «Лукойлу». КМГ обсуждает с нефтетрейдером Vitol Group совместное финансирование потенциальной покупки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько своих источников.

Источники Bloomberg сообщили, что Litasco SA, основной акционер Lukoil Neftohim Burgas AD, и ее дочерняя компания уже приняли обязывающие предложения от нескольких потенциальных покупателей, в числе которых был КМГ.

КМГ, «Лукойл» и министерство энергетики Болгарии не стали комментировать ситуацию агентству Bloomberg. Представитель Vitol также отказался от комментариев.

Процесс продажи, по словам одного из источников Bloomberg, займет около месяца, а цена актива может составить порядка $1 млрд. Litasco не находится под западными санкциями, но одним из условий продажи является гарантия того, что деньги не будут переведены в Россию.

В конце ноября 2024 года КМГ заявлял изданию «Курсив», что не заинтересован в покупке принадлежащего Лукойлу НПЗ в Болгарии. В начале ноября Financial Times писал, что болгарский НПЗ до конца 2024 года продадут катарско-британскому консорциуму из фирмы Oryx Global и торгового дома DL Hudson.

Возможность продажи НПЗ КМГ стала обсуждаться после того, как в 2023 году Болгария решила запретить импорт российской нефти в связи с началом войны в Украине. После этого страна резко нарастила поставки казахстанской нефти, переработка которой выросла примерно до 40%.

Такой шаг был характерен для многих европейских нефтеперерабатывающих заводов. По данным отслеживаемых судов, собранным Bloomberg, в настоящее время они покупают около 80% нефти, транспортируемой через Каспийский трубопроводный консорциум, по сравнению с примерно 50% до войны.