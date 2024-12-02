Им стал Нурпеис Сарсенбай
Назначен глава компании «Каражанбасмунай»
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ КМГ

Решением совета директоров АО «Каражанбасмунай» на должность генерального директора — председателя правления дочерней компании КМГ назначен Нурпеис Сарсенбай.

Нурпеис Сарсенбай родился в 1972 году в селе Шебир Мангистауской области. Выпускник Актауского политехнического института по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений. Горный инженер», а также Международной академии бизнеса по специальности «менеджмент». Трудовую деятельность начал в 1994 году оператором по добыче нефти и газа на месторождении Каламкас. В разные годы работал мастером, технологом, заместителем начальника цеха, заместителем начальника ЦИТС, начальником цеха, руководителем производственного управления «Каламкасмунайгаз». До назначения на новую должность занимал пост заместителя генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» по административным и социальным вопросам.

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