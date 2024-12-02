Назначен глава компании «Каражанбасмунай»

Им стал Нурпеис Сарсенбай
Решением совета директоров АО «Каражанбасмунай» на должность генерального директора — председателя правления дочерней компании КМГ назначен Нурпеис Сарсенбай.
Еще по теме:
- 350 млрд тенге дивидендов планирует выплатить «КазМунайГаз» в 2024 году
- Глава КМГ призвал всех бастующих в Жанаозене сотрудников буровой компании вернуться к работе
- Казахстан запустил производство своего бренда нефти – КМГ
- КМГ продала «Лукойлу» 50% доли в компании-операторе проекта по освоению недр на Каспии
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые