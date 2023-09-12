Назначен вице-министр науки и высшего образования

Дархан Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, Казахский государственный технический университет имени К. Сатпаева. Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже в Алматы. Работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО «КазахОйл» в Жанаозене, был замдекана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой «Информатики» механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби, деканом этого факультета, проректором по учебной работе КазНУ, работал директором департамента высшего и послевузовского образования МОН, возглавлял Университет международного бизнеса, занимал должность ректора Astana IT University. С октября 2022 года был председателемм комитета науки министерства науки и высшего образования.