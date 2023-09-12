Токаев предлагает создать самостоятельную кассационную инстанцию для бизнеса

В Акорде состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса, на которой президент отметил, что темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу, поэтому «нужен качественный прорыв». И прежде всего необходимо выстроить совершенно новые отношения между государством и бизнесом. В этой связи он обозначил проритетные задачи, которые необходимо решить в самое ближайшее время.

Токаев отметил, что для доведения роста экономики до 6-7% необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. И важно заключить новый «общественный договор» государства с бизнесом.

«Суть этого договора можно выразить следующим образом. Государство создает самые благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности. В свою очередь предприниматели добросовестно исполняют взятые на себя обязательства – по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников. Любой договор, как вы знаете, зиждется на взаимном доверии», - пояснил президент.

Токаев заявил, что госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона, а обязан помогать предпринимателям, а те в свою очередь не должны выступать в роли «жалобщиков» и «просителей», а должны стать истинно равноправными партнерами госаппарата.

«Слабая защита частного капитала, чрезмерное вмешательство государства в экономику, нерыночное ценообразование и избыточное регулирование – это далеко не полный перечень вопросов, волнующих бизнес. Поток жалоб предпринимателей на суды, правоохранительные, налоговые органы и местные власти не уменьшается. В то же время и со стороны бизнеса нередки факты уклонения от налогов, вывода капиталов, мошенничества при получении господдержки. Распространены случаи ущемления прав трудовых коллективов. Все это приводит к тому, что обе стороны всегда подозревают друг друга в худших намерениях», - отметил глава государства.

Поэтому, добавил Токаев, нужно обеспечить полное взаимодействие бизнеса и государства, и для выстраивания доверительных отношений именно государству нужно сделать первый шаг навстречу.

«Необходимо не на словах, а на деле следовать принципу “презумпции невиновности” бизнеса. Внедрять его на всех уровнях – от сельского акимата до республиканских структур. Большое значение при этом имеет упрощение администрирования, повышение его прозрачности за счет цифровизации, а также сокращение прямого взаимодействия между чиновником и предпринимателем. Нужно шире применять уведомительный порядок разрешений, оптимизировать отчетность. Поэтому предстоит перенастроить и законодательство, и служебные процессы в госорганах», - отметил Токаев.

Он также подчеркнул, что следует обеспечить верховенство права и защиту частной собственности.

«Это базовое условие для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Однако для его полного соблюдения необходимо решить ряд системных проблем. В работе контролирующих органов и судов не применяется принцип приоритета сущности над формальными признаками нарушения. Любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий зачастую квалифицируются как преступления. В результате экономика страны испытывает постоянное уголовно-правовое давление», - заявил он и поручил руководителям правоохранительных органов обратить на это особое внимание.

Также, по словам президента, подолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока. Глава государства отметил, что бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами. Поэтому нужно создать сбалансированный механизм контроля.

«Ранее я выдвинул инициативу за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. Однако серьезных результатов в данном вопросе все еще нет. Администрация президента совместно с генеральной прокуратурой и бизнес-омбудсменом в месячный срок должна внести соответствующие предложения», - поручил президент.

Также он предложил создать самостоятельную кассационную инстанцию для бизнеса, отметив, что сегодня всего 5% уголовных и гражданских дел попадает в кассацию, и это не соответствует потребностям граждан.

«Поэтому назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. Судейский корпус утверждает, что данный шаг позволит обеспечить качественную защиту прав граждан. Администрация президента займется этим вопросом. Если будет достигнуто единое мнение по созданию кассационных судов, то мы не допустим увеличения бюджета судебной системы», - сказал Токаев.

Кроме этого, он поручил правительству совместно с Верховным судом и национальной палатой предпринимателей провести тщательный анализ негативной практики в деятельности госорганов, констатировав, что «недостаточно проводится работа над систематическими ошибками государственного аппарата, которые вынуждают бизнес обращаться в суд».