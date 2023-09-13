Оно будет сфокусировано на обвинениях в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию
Республиканцы начинают расследование в отношении Байдена, которое может запустить процесс импичмента
Фото AP / Evan Vucci

Палата представителей конгресса США начинает расследование, которое может запустить процесс импичмента президента Джо Байдена, сообщаетРусская служба ВВС.

Как заявил спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, расследование будет сфокусировано на обвинениях Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию. При этом республиканцы расследуют деятельность президента с января этого года, после того, но конкретных свидетельств нарушений обнаружено не было.

«Республиканцы в палате представителей уже 9 месяцев расследуют деятельность президента и за это время не обнаружили никаких свидетельств злоупотреблений. Это худший пример экстремальной политики», - отметил пресс-секретарь Белого дома Иэн Сэмс.

Маккарти же заявил, что в отношении президента имеются серьезные и достоверные обвинения, которые «в совокупности рисуют картину сложившейся культуры коррупции».

Официальное расследование в отношении президента, о котором объявил Маккарти, дает вовлеченным в процесс представителям конгресса больше юридических полномочий, в том числе право выдавать повестки в суд и получать необходимые документы и показания. Расследование может стать первым шагом в политическом процессе, который может привести вопросу импичмента действующего президента.

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