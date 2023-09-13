Республиканцы начинают расследование в отношении Байдена, которое может запустить процесс импичмента

Как заявил спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, расследование будет сфокусировано на обвинениях Байдена в коррупции, злоупотреблении властью и препятствовании правосудию. При этом республиканцы расследуют деятельность президента с января этого года, после того, но конкретных свидетельств нарушений обнаружено не было.

«Республиканцы в палате представителей уже 9 месяцев расследуют деятельность президента и за это время не обнаружили никаких свидетельств злоупотреблений. Это худший пример экстремальной политики», - отметил пресс-секретарь Белого дома Иэн Сэмс.

Маккарти же заявил, что в отношении президента имеются серьезные и достоверные обвинения, которые «в совокупности рисуют картину сложившейся культуры коррупции».

Официальное расследование в отношении президента, о котором объявил Маккарти, дает вовлеченным в процесс представителям конгресса больше юридических полномочий, в том числе право выдавать повестки в суд и получать необходимые документы и показания. Расследование может стать первым шагом в политическом процессе, который может привести вопросу импичмента действующего президента.