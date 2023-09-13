Внедрить 5G в областных центрах операторы планируют на год раньше – Мусин

Операторы связи, выигравшие аукционы на частоты 5G, пересматривают свои планы и намерены внедрить новую технологию во всех областных центрах не до 2027 года, а на год раньше, сообщил в среду в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«По республике операторы планировали до 2027 года покрыть все областные центры, но сейчас операторы связи пересматривают планы и хотят реализовать проект до конца 2026 года», - сказал Мусин.

Он напомнил, что на данный момент стоит задача покрыть технологией 5G областные центры и города республиканского значения. До конца года планировалось установить 600-700 базовых станций, но операторы, выигравшие аукцион на 5G, эти планы изменили, и около 1 тыс. базовых станций будет установлено в Астане, Алматы и Шымкенте. В регионах, по словам Мусина, они пока устанавливают всего по несколько базовых станций, чтобы население «пробовало пользоваться новыми технологиями».