Повышение НДС даст бюджету дополнительно до 2,4 трлн тенге ежегодно – Миннацэкономики

В министерстве национальной экономики считают, что за счет повышения с 2025 года ставки налога на добавленную стоимость до 16% дополнительные поступления в бюджет ежегодно составят от 2 до 2,4 трлн тенге. Об этом «Власти» сообщил вице-министр Азамат Амрин.

«От 2 до 2,4 трлн тенге дополнительно будут поступления (в бюджет – В.) ежегодно с 2025 года», - сообщил Амрин.

Напомним, в рамках проекта нового Налогового кодекса Миннацэкономики предлагает увеличить ставку НДС с 12 до 16%. При этом, уточнил Амрин, вопрос дифференциации налога не стоит, так как он усложнит администрирование и учет.

«Ситуация какая: если, к примеру, сделать ставку НДС ниже на социально значимые товары, а базовую оставить для отдельных (категорий – В.), к примеру, тот, кто производит макароны или молоко, у него же в зачете 12%, а платить будет по 8%. То есть 4% – дебетовая все время расти будет. Он их все равно будет девать (куда-то – В.), соответственно, эту стоимость в себестоимость посадит. Таким образом, эффекта от этого (дифференциации – В.) не будет, это с точки зрения экономики. С точки зрения сложности для администрирования – бухгалтерам надо будет вести двойной учет. Это будет сложно», - объяснил вице-министр национальной экономики.

Поэтому, подчеркнул он, члены рабочей группы сошлись в консолидированной позиции отказаться от дифференциации ставки НДС.