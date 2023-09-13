Дополнительные поступления в бюджет могут превысить 300 млрд тенге
Ставку КПН для горнорудного, нефтяного и банковского сектора в Казахстане планируют увеличить до 25-30%
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В рамках работы над проектом нового Налогового кодекса министерство национальной экономики предлагает пересмотреть ставку корпоративного подоходного налога. Например, для горнорудного, нефтяного и банковского сектора увеличить КПН до 25-30%, сообщил «Власти» вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

«Корпоративный подоходный налог будет пересматриваться. Глава государства в послании сказал сделать дифференциацию, у нас, в принципе, ставки есть – 10% для сельского хозяйства. Более того, у нас есть уменьшение до 70%, в этом заключается дифференциация. И базовая ставка 20%. Сейчас мы рассматриваем увеличение нагрузки на горнорудный сектор, на нефтяной сектор и на банковский сектор. Там ставки будут подняты от 25 до 30%. Изменения в этом диапазоне сейчас обсуждаются», - заявил Амрин.

По его словам, за счет увеличения КПН бюджет ежегодно будет получить порядка 300 млрд тенге. Сама ставка налога может повыситься с 1 января 2025 года, так как пока над новым Налоговым кодексом работают в министерстве, в начале 2024 года документ планируется внести на рассмотрение парламента.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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