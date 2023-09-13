Требования финансовой и инфраструктурой поддержки региональных IT-хабов законодательно закрепят в Казахстане

До конца года в Казахстане планируется открыть четыре региональных IT-хаба. При этом министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предлагает законодательно утвердить требования финансовой и инфраструктурой поддержки к таким хабам. Также он заявил, что ведомство разработает поправки в законодательство, снимающие ограничения с венчурной индустрии.

«Министерство начало распространять бренд Astana Hub в регионах путем открытия и поддержки технологических хабов. Сегодня мы открыли девять IT-хабов, в этом году откроются еще четыре. Уважаемый Алихан Асханович, акиматам законодательно предлагается утвердить требование финансовой и инфраструктурной поддержки региональных хабов», - сказал Мусин в среду в ходе заседания правительства.

Министр напомнил, что число резидентов Astana Hub на сегодняшний день превысило 1 200, количество иностранных компаний достигло 319. Доходы участников Astana Hub за первое полугодие 2023 года составили 161,5 млрд тенге, а сумма привлеченных инвестиций – 31,82 млрд Тенге. В целом за годы существования хаба объем привлеченных инвестиций составил 198,6 млрд тенге.

Кроме того, добавил Мусин, сегодня в индустрии стартапов IT ведется работа по привлечению венчурных средств для обеспечения финансового спроса.

«Сегодня на рынке 24 венчурных фонда, объем инвестиций составил 145 млн долларов США. Однако, несмотря на рост венчурных соглашений на рынке, дефицит финансирования составляет около 100 млн долларов. В связи с этим министерством совместно с представителями рынка будут разработаны законодательные инициативы, снимающие ограничения в венчурной индустрии», - сказал глава Минцифры.

Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал предложения Мусина, а также поручил акиматам создать IT-школы для подготовки и переподготовке программистов, дизайнеров, инженеров и других специалистов этой сферы, министерству науки – сделать программу обучения IT-специалистов более гибкой, наладить программы обмена студентами и опытом, стажировок с ведущими университетами. А министерству цифровизации совместно с министерствами науки, промышленности и энергетики поручил предусмотреть подходы по финансированию стартап-проектов за счет средств недропользователей, выделяемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.