Кайрат Боранбаев вернул государству активов более чем на 90 млрд тенге – АФМ

Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества. По данным ведомства, он уже вернул государству активов более чем на 90 млрд тенге.

«В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие активы», - сообщили в АФМ.

Также Боранбаев перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.

В ведомстве уточнили, что все возвращенные объекты будут переданы на баланс госорганов и компаний, а денежные средства использованы для развития инфраструктуры образования.

Ранее Боранбаевым был возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа.

Ранее судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны отменила приговор суда №2 Сарыаркинского района от 31 марта в отношении Боранбаева и проходящих вместе с ним по уголовному делу Тайыра Жанузака и Романа Наханова. Боранбаева обвиняли в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz. Судебная коллегия, рассматривая апеллцияонную жалобу, заявила об отсутствии оригинала протокола совещания между ООО «Газпром» и АО «КазМунайГаз» от 12 июля 2019 года. Суд также указал на отсутствие или неполноту ряда других доказательств. 22 августа сообщалось, что Боранбаев согласился заключить сделку со следствием, которая предполагает признание вины и выплату ущерба. По данным АФМ, он возместил материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге.