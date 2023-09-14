Строительство развязки на Сейфуллина – Жансугурова в Алматы завершат до конца 2024 года

На встрече с жителями Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что строительство развязки на Сейфуллина – Жансугурова завершат до конца 2024 года.

«По ул. Сейфуллина мы начали работы, в том числе на пересечении Сейфуллина – Райымбека. И у нас еще не закончена развязка на Сейфуллина – Жансугурова. Когда все работы проведем, легче будет передвигаться на транспорте. Развязку до конца следующего года завершим», - сказал аким, отвечая на просьбу жительницы районы решить проблему с загруженностью улицы Саина и проспекта Сейфуллина, «потому что на автобусе долго добираться по ним, в том числе на вокзал».

Досаев также пообещал дать поручение начальнику управления городской мобильности города, чтобы «проработал вопросы с маршрутами городских транспортов по улице Саина на вокзал».

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев в свою очередь добавил, что в рамках генплана города д0 2040 года уже начата разработка транспортного каркаса.

«И рассматриваем проблему, связанную в том числе с загруженностью улицы Саина, как в утреннее, так и вечернее время. На основании транспортного каркаса мы внесем изменения для решения данной проблемы», - пообещал он.

Первоначально строительство транспортной развязки Сейфуллина – Жансугурова в Алматы рассматривалось в 2015 году. Однако акимат отложил проект на два года из-за отсутствия финансирования. Через три года, в 2018-м, власти Жетысуского района обещали, что развязку построят к концу 2019 года.