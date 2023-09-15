6 лет колонии запросил прокурор для Кайрата Боранбаева

Государственное обвинение в ходе заседания апелляционной коллегии по уголовным делам города Астаны запросило для бизнесмена Кайрата Боранбаева шесть лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

«Стороны подтверждают наличие условий для заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины в соответствие с требованием статьи 613 УПК. Подсудимые пыткам и другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращений и наказаний не подвергались, добровольно заключили процессуальное соглашение о признании вины и осознают его правовые последствия. Представители потерпевших дают согласие на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и не имеет претензий к Боранбаеву, Наханову и Жанузаку», - сказал прокурор Олжас Хайруллаев.

Учитывая это, государственный обвинитель попросил признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.28, п.2 ч.4 ст.189 и п.3 ч.3 ст.218 Уголовного кодекса.

«Назначить наказание по статье 28 в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, органах местного самоуправления, в Национальном банке, его ведомства, в уполномоченных органах по регулированию и контролю, надзору финансового рынка и финансовых организациях, государственных организациях, и в субъектах квазигосударственного сектора, по статье 218 – назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. На основании статьи 58 части 3 УК РК, путем поглощения меньшего срока наказания Боранбаеву назначить 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - запросил прокурор.

Роману Наханову гособвинение попросило назначить 6 лет лишения свободы, а Тайыру Жанузаку – 5 лет колонии с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, органах местного самоуправления, в Национальном банке, его ведомствах, в уполномоченных органах по регулированию и контролю, надзору финансового рынка и финансовых организациях, государственных организациях, и в субъектах квазигосударственного сектора.

Напомним, 31 марта суд №2 Сарыаркинского района Астаны приговорил Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвиняли в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz. Действовал он, по версии обвинения, в сговоре с должностными лицами нацкомпании. Сам Боранбаев не признал предъявленного обвинения, заявляя, что поставка газа была обычной гражданско-правовой сделкой, какие ежедневно совершают во всех отраслях экономики Казахстана.

2 июля судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны, рассматривая апелляционную жалобу бизнесмена Кайрата Боранбаева и проходящих вместе с ним по уголовному делу Тайыра Жанузака и Романа Наханова, отменила в отношении них приговор суда первой инстанции. При этом их оставили под стражей.

22 августа адвокат сообщил, что Боранбаев согласился заключить сделку со следствием, которая предполагает признание вины и выплату ущерба.