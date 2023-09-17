Еще одну каракалпакскую активистку освободили после года пребывания в СИЗО Алматы

В Алматы накануне из следственного изолятора освободили каракалпакскую активистку, врача-кардиолога Райсу Худайбергенову, сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на представителядиаспоры каракалпаков Акылбека Муратбая.

Худайбергенова провела в СИЗО ровно год – это максимально допустимый срок депортационного ареста. Ее ареста и выдачи добивался Узбекистан, который подозревает Худайбергенову и еще четверых активистов в причастности к протестам в Каракалпакстане в прошлом году.

Поздно вечером 13 сентября из алматинского СИЗО были выпущены каракалпакские активисты Жангельды Жаксымбетов и Кошкарбай Торемуратов. При этом под стражей по-прежнему остаются две активистки - Зиуар Мирманбетова (год с момента ее ареста будет 4 октября) и Тлеубике Юлдашева (у нее год под арестом истечет 13 ноября).

9 декабря 2022 года участники каракалпакских этно-культурных объединений и члены Ассамблеи народа Казахстана направили открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву с просьбой обратить внимание на преследования этнических каракалпаков на территории страны и предоставить арестованным активистам статус беженца. Диаспора считает, что аресты казахстанских каракалпаков были политически мотивированными и необоснованными по запросу соседнего государства.

31 июля же стало известно, что комиссия по осуществлению процедуры присвоения, продления, прекращения и лишения статуса беженца отказала двум активистам каракалпакской диаспоры Кошкарбаю Торемуратову и Жангелды Джаксимбетову в предоставлении убежища. Адвокаты обжаловали решение по отказу в предоставлении убежища.

1 июля 2022 года в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля 2022 года уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

В Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции заявляли, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.