Суд в Алматы отправил под арест каракалпакского правозащитника Муратова

Заседание прошло без адвоката
Накануне вечером суд в Алматы арестовал на 40 суток каракалпакского правозащитника Акылбека Муратова, задержанного ранее по запросу Узбекистана, сообщила Власти его сестра Фариза Нарбекова.
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