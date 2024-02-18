Суд в Алматы отправил под арест каракалпакского правозащитника Муратова

Накануне вечером суд в Алматы арестовал на 40 суток каракалпакского правозащитника Акылбека Муратова, задержанного ранее по запросу Узбекистана, сообщила Власти его сестра Фариза Нарбекова.

По ее словам, заседание суда прошло без участия адвоката Муратова.

«Защитнице активиста ничего не сообщали (об аресте – В.) до сегодняшнего дня. Ни она, на правозащитники не располагают информацией, почему суд не допустил адвоката к участию в заседании», - сообщила Нарбекова.

Защита активиста предполагает, что утром в воскресенье Муратова уже перевели в СИЗО, где он будет содержаться.

Правозащитник Акылбек Муратов стал одним из ведущих активистов каракалпакской диаспоры в Казахстане после протестов в его родном Каракалпакстане и многочисленных задержаний активистов диаспоры в Казахстане по запросу Узбекистана. Пятеро из них провели под арестом в Казахстане год, но не были экстрадированы, поскольку запросили политическое убежище.

Муратов живет в Казахстане более десяти лет, но по-прежнему является гражданином Узбекистана.