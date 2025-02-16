Каракалпакский правозащитник Акылбек Муратов вышел из-под ареста в Алматы

Каракалпакский активист и правозащитник Акылбек Муратов вышел на свободу из-под ареста в Алматы, сообщил он в Х. Муратова арестовали по запросу из Узбекистана, как и многие другие активисты в таких случаях он провел под стражей ровно год – максимальный срок ареста в ожидании экстрадиции.

Муратов поблагодарил свою семью, правозащитников и диаспору, помогавших ему.

«Мы продолжим выявлять и рассказывать всему миру о фактах политически мотивированных преследований этнических каракалпаков со стороны узбекского режима. Продолжим защищать свои права и свободы: свободу слова, право на мирные собрания, право говорить на родном каракалпакском языке и использовать его в государственных и частных учреждениях, право сохранять и передавать следующим поколениям историю и культуру каракалпаков», - написал он в первом после освобождения обращении.

После протестов в Каракалпакстане летом 2022 года Муратов регулярно освещал ситуацию с преследованием каракалпаков в социальной сети X. В октябре 2023 года сообщалось, что спецслужбы начали угрожать одному из родственников правозащитника в Навои, требуя, чтобы Муратов прекратил освещать события в Каракалпакстане. Через неделю правозащитник сообщил, что советник генерального консула Узбекистана в Алматы также просил его «смягчить тон» публичных выступлений по каракалпакской проблеме, выразив обеспокоенность тем, что некоторые его высказывания в интернете и в интервью прессе могут быть «раздуты» средствами массовой информации.

Муратов был задержан в Алматы 15 февраля 2024 года, а 17 февраля суд арестовал его на 40 суток, позднее арест был продлен до одного года.

Муратов запрашивал в Казахстане политическое убежище, но ему в нем отказали.

После июльских протестов 2022 года в Каракалпакстане пятеро каракалпакских активистов были задержаны в Казахстане. Узбекистан требовал их экстрадиции, обвиняя в различных преступлениях: от «призывов к массовым беспорядкам» до «посягательства на конституционный строй».

Они провели год под экстрадиционным арестом в Казахстане, но в Узбекистан выданы не были. В то же время Казахстан отказал всем им в предоставлении политического убежища. Позднее им было предоставлено убежище в США.

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