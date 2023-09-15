Двух активистов каракалпакской диаспоры выпустили из следственного изолятора в Алматы

Двух активистов каракалпакской диаспоры – Кошкарбая Торемуратова и Жангелды Джаксымбетова, ранее задержанных в Алматы из-за обвинений в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана), выпустили из СИЗО. Находясь под стражей, они подали прошение на получение статуса беженца в Казахстане. В июле им отказали в предоставлении убежища, после чего адвокаты обжаловали это решение, дело ожидает рассмотрения в суде.

Активист каракалпакской диаспоры в Казахстане Акылбек Муратов сообщил, что после их ареста генеральная прокуратура должна была принять решение об их экстрадиции в Узбекистан в течение 40 суток. Однако Торемуратов и Джаксымбетов подали прошение на получение статуса беженца в Казахстане. Рассмотрение получения статуса беженца же рассматривается комиссией от 3 до 12 месяцев, в течение которого задержанных не могут экстрадировать.

«Когда нам поступил отказ в статусе беженца, адвокат подал апелляцию. Сейчас будут суды, вплоть до Верховного суда. Пока нет окончательного решения, их не могут выдворить. Они находятся дома. Вопрос будет рассматриваться в судах, есть вариант, что им дадут выехать в третью страну, на что мы и надеемся», - сообщил Муратов.

Ранее в Казахстане были задержаны пятеро каракалпакских активистов – Кошкарбай Торемуратов, Жангелды Джаксымбетов, Раиса Худайбергенова, Зиуар Мирманбетова и Тлеубике Юлдашева. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана). Также по тому же обвинению объявили в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева.

9 декабря 2022 года участники каракалпакских этно-культурных объединений и члены Ассамблеи народа Казахстана направили открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву с просьбой обратить внимание на преследования этнических каракалпаков на территории страны и предоставить арестованным активистам статус беженца. Диаспора считает, что аресты казахстанских каракалпаков были политически мотивированными и необоснованными по запросу соседнего государства.

31 июля же стало известно, что комиссия по осуществлению процедуры присвоения, продления, прекращения и лишения статуса беженца отказала двум активистам каракалпакской диаспоры Кошкарбаю Торемуратову и Жангелды Джаксимбетову в предоставлении убежища. Адвокаты обжаловали решение по отказу в предоставлении убежища.

1 июля 2022 года в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля 2022 года уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

В Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции заявляли, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.