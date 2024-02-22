А также с публикацией видео выступления активиста Кошкарбая Торемуратова на конференции ОБСЕ
Обвинение каракалпакскому правозащитнику Акылбеку Муратову предъявлено за акцию памяти в ноябре 2023 года
Акылбек Муратов, фото Алмаса Кайсара

Обвинение каракалпакскому правозащитнику Акылбеку Муратову по «публичным призывам к массовым беспорядкам и насилию» было предъявлено за акцию памяти в честь 500 дней с событий, произошедших в июле 2022 года в Нукусе, а обвинение по «изготовлении или демонстрации материалов, содержащих угрозу общественной безопасности» - за публикацию видео с выступления активиста Кошкарбая Торемуратова на конференции ОБСЕ в октябре 2023 года, сообщила Власти сестра правозащитника Фариза Нарбекова, ссылаясь на адвоката.

По словам Нарбековой, 20 февраля адвокат посетила его в СИЗО Алматы. Муратов рассказал, что он добивался участия своего адвоката во время суда 17 февраля, однако к заседанию подключили только госзащитника.

Адвокат сообщила, что обвинение Муратову предъявлено за акцию памяти, которая прошла 13 ноября 2023 года: каракалпакские активисты просили выключить свет на 16 минут - столько лет тюрьмы дали правозащитнику Даулетмурату Тажимуратову.

Акылбеку Муратову, ранее задержанному в Алматы по запросу Узбекистана, вменяют публичные призывы к массовым беспорядкам и насилию (статья 244 часть 2 Уголовного кодекса Узбекистана) и изготовление или демонстрацию материалов, содержащих угрозу общественной безопасности (статья 244-1 часть 3 Уголовного кодекса Узбекистана).

17 февраля вечером суд в Алматы арестовал Муратова на 40 суток.

Правозащитник Акылбек Муратов стал одним из ведущих активистов каракалпакской диаспоры в Казахстане после протестов в его родном Каракалпакстане и многочисленных задержаний активистов диаспоры в нашей стране по запросу Узбекистана. Пятеро из них провели под арестом в Казахстане год, но не были экстрадированы, поскольку запросили политическое убежище.

Муратов живет в Казахстане более десяти лет, но по-прежнему является гражданином Узбекистана.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
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