Каракалпакскому правозащитнику Акылбеку Муратову вменяют призывы к массовым беспорядкам и насилию

Каракалпакскому правозащитнику Акылбекому Муратову, ранее задержанному в Алматы по запросу Узбекистана, вменяют публичные призывы к массовым беспорядкам и насилию (статья 244 часть 2 Уголовного кодекса Узбекистана) и изготовление или демонстрацию материалов, содержащих угрозу общественной безопасности (статья 244-1 часть 3 Уголовного кодекса Узбекистана), сообщила Власти его сестра Фариза Нарбекова.

Об этом ей стало известно от адвоката Муратова, которая сообщила новые подробности дела согласно постановлению суда.

17 февраля вечером суд в Алматы арестовал Муратова на 40 суток.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор призвала разрешить немедленный контакт с адвокатом и освободить каракалпакского правозащитника Акылбека Муратова.

«Услышала тревожную новость о том, что каракалпакский правозащитник Акылбек Муратбай был арестован вчера (15 февраля - В.) в Казахстане, как сообщается, по запросу Узбекистана, и ему грозит выдворение. Призываю разрешить ему немедленный контакт с адвокатом и освободить его», — написала она в Twitter.

Правозащитник Акылбек Муратов стал одним из ведущих активистов каракалпакской диаспоры в Казахстане после протестов в его родном Каракалпакстане и многочисленных задержаний активистов диаспоры в нашей стране по запросу Узбекистана. Пятеро из них провели под арестом в Казахстане год, но не были экстрадированы, поскольку запросили политическое убежище.

Муратов живет в Казахстане более десяти лет, но по-прежнему является гражданином Узбекистана.