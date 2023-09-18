В Центральной Азии запускается кинопроект Alternativa Film Project

В конце этого года в Алматы пройдет первая премия Alternativa Film Awards с общим призовым фондом в $100 000. На конкурс принимаются уже готовые работы, снятые в 2022 и 2023 годах. Заявки на участие в премии необходимо подать до 1 октября 2023 года.

Alternativa Film Project — кочующий проект, который будет перемещаться из страны в страну, постепенно расширяя свою географию.

Премия поддерживает фильмы, которые могут стать «проводниками позитивных социальных изменений и при этом обращаются к широкой аудитории». Это работы, затрагивающие важные общественные и культурные темы, а также оказывающие влияние на жизнь людей и локальных сообществ.

Общий призовой фонд премии в 2023 году составляет $100 000 и будет распределен по пяти номинациям. Все награды равнозначны и имеют одинаковый денежный приз в размере $ 20 000. Кроме того, на церемонии будет вручен специальный приз фильму, получившему особое признание публики за пределами региона производства.

В 2023 году премия уделяет особое внимание фильмам из Центральной Азии, но также принимает к участию работы из азиатских стран. Фильмы могут быть сняты на любом языке/языках.

На премию можно подавать полнометражные художественные, документальные, анимационные и гибридные (на стыке жанров) фильмы. Короткометражные работы в любом жанре в этом году будут приниматься только из стран Центральной Азии. Фильмы должны быть закончены в 2022 или 2023 году.

Подробности о номинациях, принципах отбора фильмов и жюри можно узнать на сайте. Заявки на участие в премии принимаются до 1 октября 2023 года.

Программа 2023 года состоит из импакт-лаборатории в Алматы (Impact Lab, 26-30 ноября) и онлайн-курса по питчингу (Pitching Training, 26-30 октября) для продюсеров и режиссеров из Центральной Азии, а также из киномастерской для подростков в Бишкеке (Teen Lab, сентябрь-ноябрь).

Преподаватели Alternativa Film Labs — практики кино с большим опытом работы в индустрии, от директоров международных фестивалей до успешных продюсеров, а также международные эксперты из некоммерческих и правозащитных организаций, которые знают, как придумать и реализовать стратегии, приводящие к реальным общественным изменениям. Среди них Маргье де Кениг, арт-директор международного кинофестиваля Movies that Matter в Гааге, посвященного фильмам о правах человека и социальных проблемах; Даниэль Турков, основательница медиакомпании Think-Film Impact Production; Вим Ванакер, член отборочной комиссии конкурса короткометражных фильмов Каннского фестиваля, эксперт по питчингу; Мириам Сассин, преподаватель Ливанской академии изящных искусств и Киноинститута Дохи.

Этот проект запущен технологической компанией inDrive для поддержки и продвижения кинематографистов из развивающихся киноиндустрий.