Американская компания GE Healthcare откроет в Астане академию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке встретился с президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном.

Как сообщила пресс-служба Акорды, Токаев был проинформирован о планах компании по локализации производства ультразвуковых аппаратов с последующим выпуском компьютерных томографов, ангиографов и маммографов. Он в свою очередь подчеркнул, что эта инициатива в полной мере отвечает задаче по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинской техники до 50% к 2025 году.

Уолтон также сообщил о планах GE Healthcare создать Централизованный национальный цифровой архив клинических изображений Казахстана, что позволит упростить управление данными о пациентах и снизить стоимость услуг.

Также компания для повышения квалификации кадров системы здравоохранения откроет GE Healthcare Academy на базе НАО «Медицинский Университет Астана». Академия полноценно начнет работу в октябре.

В рамках встречи было подписано рамочное соглашение между правительством Казахстана и GE Healthcare об основных условиях реализации инвестиционного проекта.