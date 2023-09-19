Из-за дождей в Казахстане пострадало качество зерна – Минсельхоз

Из-за затянувшихся и сильных дождей в Казахстане пострадало качество зерна и остро встанет вопрос обеспечения семенами в следующем году, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. На сегодняшний день, по его словам, убрано всего 40% площадей, намолочено 6,6 млн тонн зерна, а средняя урожайность – ниже на 2,7 ц/га по сравнению с 2022 годом.

«По состоянию на сегодняшний день всего по республике убрано 6,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 40%. При средней урожайности 9,5 центнера с гектара намолочено 6,6 млн тонн зерна. Для сравнения: в прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 млн гектар, или 72,8%», - привел данные Сапаров.

Свои коррективы, по его словам, внесли дожди в основных зерносеющих регионах, которые продолжались более трех недель, что «привело к ухудшению качества зерна нового урожая, прорастанию зерна, высокой влажности и рефакции, а также низкой урожайности зерновых культур». В регионах, пострадавших от дождей, созданы спецкомиссии, которые провели анализ хода уборочных работ.

«По данным акиматов, пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 млн га, или 15% от общей уборочной площади. А средняя урожайность – ниже уровня прошлого года на 2,7 центнера с гектара», - констатировал глава Минсельхоза.

Сейчас вся уборочная техника вышла на поля и работы по уборке продолжились, добавил министр.

Для минимизации последствий проливных дождей Минэнерго выделит дополнительные объемы дизельного топлива для сушки зерна. Прием заявок начат с 18 сентября. По данным Сапарова, для этого необходимо 73 тыс. тонн, из них 19 тыс. тонн планируется покрыть за счет имеющегося резерва нереализованного топлива по цене, не превышающей 250 тенге за литр. Кроме того, перепроверена готовность всех хлебоприемных предприятий к приемке зерна, дано поручение обеспечить их круглосуточное функционирование.

«В связи с низким качеством собираемого урожая остро встанет вопрос обеспеченности семенами. В этой связи “Продкорпорацией” в целях формирования семенного фонда начата экспертиза имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян», - также сообщил министр.

Вместе с тем по линии «Продкорпорации» продлен срок поставки зерна по форвардным контрактам до 1 ноября.

В целом, заключил Сапаров, потребность в бюджетных средствах на покрытие обязательств перед фермерами по всем направлениям субсидирования составляет 155,5 млрд тенге, а на проведение «Продкорпорацией» прямого закупа продовольственного и фуражного зерна по рыночным ценам требуется 20 млрд тенге.