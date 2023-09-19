Проект нового Бюджетного кодекса одобрили в правительстве

Во вторник правительство одобрило проект Бюджетного кодекса в новой редакции, и в ближайшее время документ будет внесен в парламент. По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, документ будет рамочным и гибким.

«В новом Бюджетном кодексе структурированы разрозненные и фрагментарные положения действующего кодекса, спущены на уровень подзаконных НПА детализирующие нормы, документ стал рамочным и гибким», - сказал Куантыров в ходе заседания правительства.

Министр напомнил, что по действующему законодательству планирование бюджета начинается в феврале – марте и заканчивается 30 декабря, то есть длится 9-10 месяцев. С учетом постоянных базовых лимитов один раз на три года, начинать бюджетный процесс можно с 1 июня, после формирования прогноза социально-экономического развития в упрощенном виде – сейчас это 15 марта, а лимиты расходов будут доводиться до 7 июня, объяснил Куантыров. Срок представления администратора бюджетной программы бюджетного запроса сдвигается – в течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов расходов вместо действующего срока до 15 мая.

«Сроки внесения проекта закона о республиканском бюджете в правительство и парламент остаются неизменными – 15 августа и 1 сентября соответственно. По местным бюджетам – аналогично», - пояснил глава Миннацэкономики.

В новом документе внедрено блочное бюджетирование. Это позволит упростить бюджетные процедуры, усилить гибкость и повысить самостоятельность администраторов бюджетных программ. Для этого они будут формировать бюджетный запрос, где будет раскрываться информация о нем, составляться паспорт бюджетной программы, расчеты, и одним пакетом все будет вноситься в уполномоченные органы. Саму же бюджетную программу не нужно будет согласовывать и утверждать, достаточно будет подписать руководителю, в том числе в электронном формате. Как считают в Миннацэкономики, это «усилит ответственность за качество ее составления».

Кроме того, предлагается установить блок базовых расходов постоянного характера на три года.

«Здесь будут текущие адмрасходы госорганов и другие ежегодные постоянные расходы по отдельному перечню. Перечень будет формироваться центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию – Минфином. Данные расходы не будут рассматриваться детально каждый год, если они не меняются. Учитывая, что базовые расходы составляют порядка 50 – 60% от общего объема бюджета, это значительно разгрузит как администраторов бюджетных программ, так и уполномоченные органы», - подчеркнул Куантыров.

Блочный бюджет также предполагает повышение гибкости и самостоятельности госорганов внутри процессов планирования и исполнения бюджета. Поэтому после принятия нового кодекса они смогут перераспределять средства между бюджетными программами с 10% до 15% за счет корректировки. Вместе с тем до 1 декабря предлагается определять пул расходов по предложениям администраторов, которые в этом году будут неисполнены. А расходы по этому перечню – проводить за счет остатков на начало года сразу по наступлению нового финансового года без корректировки бюджета.

Еще один блок вопросов касается основ бюджетной политики. Этот раздел создает базу для анализа состояния государственных финансов и определения налогово-бюджетной политики, в нем предусмотрены инструменты управления госфинансами – это в первую очередь бюджетные правила и их соблюдение. Для прозрачности и подотчетности деятельности субъектов квазигоссектора в управлении средствами, выделенными им из бюджета, разработан блок норм по их участию в бюджетном процессе как на стадии планирования, так и исполнения и отчетности.

«В новом Бюджетном кодексе усилена транспарентность и подотчетность участников бюджетного процесса. Основным критерием подотчетности является ответственность за качество проводимой работы и результаты деятельности. Подотчетность участниками бюджетного процесса осуществляется через заслушивание должностных лиц в представительных органах при защите проекта бюджета и отчета о его исполнении, публикацию и обсуждение документов, проведение госаудита, установление ответственности должностных лиц», - отметил Куантыров, добавив, что субъекты квазигоссектора будут обязаны публиковать информацию о своих займах.

Вместе с тем в раздел по управлению государственными финансами включены главы по Национальному фонду и внебюджетным фондам. В частности, введено ограничение на использование целевого трансферта из Нацфонда – только на критическую инфраструктуру, введены соответствующие критерии. К критически важным объектам, по словам министра, будет относиться, например, строительство завода, который даст рабочие места и дополнительные налоги, или жизнеобеспечивающая инфраструктура. А общестрановым – такие, как проект «Комфортные школы», когда одновременно строятся одинаковые объекты на территории нескольких областей. При этом в новом Бюджетном кодексе будет ограничен объем изъятий из Нацфонда на объем целевых требований.

Для повышения качества планирования расходов местных бюджетов предлагается определить один базовый документ деятельности акима – план развития региона. Именно на основании этого плана должен распределяться бюджет. А уже в его составе планируется разрабатывать инвестиционный план, который будет фундаментом для планирования бюджета и развития региона.

«Ключевое здесь, что он будет показывать проблемные и приоритетные зоны в разрезе населенных пунктов на основании данных, имеющихся у всех госорганов. Теперь при выделении денег будет компактный документ, где видно, куда и зачем надо направить деньги. Это будет расписываться до мероприятий с привязкой к индикаторам», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Уже с 2026 года предлагается формировать план развития на основании нормативов базовой инфраструктуры.

Вместе с тем целевые трансферты на развитие будут направляться только на финансирование критической инфраструктуры и проектов общестранового значения.

В целом же будет усилен мониторинг за использованием республиканских денег местными исполнительными органами, в том числе выделяемых в виде трансфертов общего характера, а также за счет усиления ревизионных комиссий.

Для реализации нового Бюджетного кодекса предполагается принять более 205 нормативно-правовых актов. Однако, подчеркнул Куантыров, для эффективного практического применения норм документа необходимо перестроить работу уполномоченных органов, проводящих оценку результатов, и разработать нормативную основу минимальных стандартов.