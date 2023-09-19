Прогрессивную шкалу ИПН планируют ввести в Казахстане

В рамках работы над новым Налоговым кодексом в министерстве национальной экономики предлагают ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога, однако это не будет распространяться на заработную плату граждан.

«ИПН не пересматривается на зарплату (остается в размере 10% - В.), но мы планируем сделать ИПН каскадным, то есть прогрессивным на пассивные доходы: на акции, облигации, другие ценные бумаги. Чем будет выше стоимость пассивных доходов, например, от 100-150 млн тенге, там будет 15%, свыше 200 млн тенге – будет 20% и так далее. То есть это не коснется среднего класса», - сказал во вторник в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Алибек Куантыров.

Он также рассказал о планах введения налога на роскошь. Как напомнил министр, ранее предоставлялась информации о том, сколько казахстанцев владеют яхтами, самолетами и дорогостоящими автомобилями, что «справедливо облагать дополнительным доходом».

«Если у человека 10 квартир в среднем по 50 квадратных метров, он платит за каждую квартиру в год 11 тысяч налога. Каждый объект считается по 10 тысяч, 10 объектов – 100 тысяч. Сейчас же наш подход такой, чтобы суммарно все объекты сложились и, чем выше стоимость объектов, тем выше (налог – В.). Если мы сложим все эти 10 объектов, суммарная стоимость уже будет 100 млн тенге. Соответственно, налог будет выше, 10 000 тенге в год за 10 квартир – где-то 400 тысяч, то есть в четыре раза увеличивается налог, в принципе это справедливо», - считает Куантыров.

Также, добавил он, налог на роскошь будет распространяться на премиальный алкоголь.

«Мы увеличим его в тысячу раз. Представьте себе, например, Macallan 50-летней выдержки, который стоит 7 млн тенге. Сейчас акциз на него 700 тенге. Мы увеличим его в 10 раз, добавляем примерно 10% от стоимости», - объяснил Куантыров.

При этом, заверил он, налог на роскошь касается только «определенной прослойки», которая «не имеет большой доли в структуре населения».