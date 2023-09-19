Адвокаты и подсудимые по делу о январских событиях в Алматы не согласились с обвинением в нападении на здания

Во вторник в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начались предварительные слушания по делу о январских событиях, в которых 11 человек обвиняются по статьям 232 (массовые беспорядки) и 269.3 (нападение на здания). Во время слушаний адвокаты попросили отправить дело обратно на повторное расследование, так как по их мнению, подсудимые не совершали нападений на здания и не были в сговоре.

«Нет доказательств того, что они нападали на здания. В материалах дела имеются видео и детализация с телефона, а также другие улики - они не указывают на то, что эти граждане нападали на здания. Мои подзащитные не признают вину. Помимо прочего, мы несколько раз пытались обжаловать новые обвинения, но наши ходатайства не были приняты. В обвинении указывается, что все 11 граждан совершили преступление по сговору, но на видео видно, что они находились во время этих событий в разных местах», — заявила на суде адвокатесса Жалгас Сапарханова.

«В те дни не было интернета в Алматы. Мы не знали о чрезвычайном положении. Я 5 января вышел в город по своим делам, шел пешком. Не было ни такси, ни автобусов. А в обвинении указывается, что я вышел на улицы с преступным умыслом. Они что, телепаты? Я абсолютно не согласен с обвинениями, все доказательства являются несущественными», — заявил подсудимый Косай Маханбаев, пострадавший от пыток во время январских событий.

Он также сообщил, что люди, которые его пытали, до сих пор находятся на своей работе и не были привлечены к ответственности.

«Мы боролись за справедливость по расследованию пыток в отношении на нас. Мы верили, что можем достичь справедливости, что будет Новый Казахстан. Это им не понравилось. И в итоге на меня в декабре повесили статью 269, часть 3. Я ознакомился с делом, никаких доказательств», — сообщил он.

В свою очередь, другой пострадавший от пыток и подсудимый Нуртас Каранеев сообщил, что он также не признает вину, а его дело по пыткам закрыто.

«Когда спрашивали причину, нам сообщили, что у них нет точных доказательств. Но также и с обвинениями против нас, но они при этом дело доводят до суда», — добавил он.

Прокурор же, в свою очередь заявил, что все доказательства по делу были переданы в суд. И доказательства должны рассматриваться во время судебного процесса.

После этого суд ушел в совещательную комнату, сообщив, что решение будет озвучено в 16:00.

Косай Маханбаев 5 января был вместе с протестующими на Площади Республики в Алматы, там он был получил ранение. 8 января в его палату ворвались вооруженные люди в черной форме и отвезли в следственный изолятор, где он подвергся пыткам.

5 января 2022 года Нуртас Каранеев, 41-летний барбер из Алматы, направился на площадь в поддержку протестующих жителей Жанаозена. Когда Каранеев стал уходить, в сквере напротив резиденции он получил пулевое ранение. Затем поступил в больницу, перенес операцию, а через три дня его, как и других, раненым забрали в СИ-18, о пытках и избиениях в котором позднее рассказывали многие задержанные в январе.