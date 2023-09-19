Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе

По заявлению ведомства, целью этих мероприятий является «пресечение широкомасштабных провокаций», «разоружение и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий», «нейтрализация» военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных граждан Азербайджана. Еще одна заявленная цель — «восстановление конституционного строя».

По данным военных Азербайджана, «с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении», огневые точки и объекты военного назначения.

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана опубликовало на своем сайте несколько сообщений о том, что вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу позиции азербайджанской армии. А также что «были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов авиакомпаний, выполнявших полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана», в результате чего накануне вечером на несколько минут возникли сбои в системе GPS-навигации пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», выполнявшего рейс из Тбилиси в Баку.

«Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении Агдамского района.

Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры в указанном направлении», - говорится в заявлении Минобороны.

Министерство обороны Армении пока никак не прокомментировало обострение конфликта.

В мае этого года сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.