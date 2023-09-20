Токаев предложил запустить в Казахстане программу партнерства по справедливому энергетическому переходу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе своего выступления он затронул такие важные проблемы, как угроза применения ядерного оружия, продовольственная безопасность, изменение климата. Глава государства считает, что без должного финансирования планы по борьбе с изменением климата останутся нереализованными. В этой связи он предложил запустить в Казахстане программу партнерства по справедливому энергетическому переходу.

В своем выступлении Токаев напомнил снова об угрозах, с которыми сталкивается сегодня человечество. По мнению президента Казахстана, «суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН».

«Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата. Такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию», - сказал он.

Токаев подчеркнул, что силовое решение политических вопросов ведет только к тупику, а единственный способ «создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам», – это диалог. Однако, по его словам, несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира.

«Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права. Мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов», - призвал он, добавив, что без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности не удастся справиться с этими вызовами.

«Глубоко убежден, что голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности», - отметил Токаев.

Из всех вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, по мнению президента Казахстана, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия. В этой связи Токаев призвал пересмотреть «логику ядерной повестки дня». Также он считает, что стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности.

«В то же время COVID-19 болезненно продемонстрировал нашу уязвимость перед будущими биологическими рисками и угрозами. Казахстан обращается к Генеральному секретарю и Председателю данной Ассамблеи с призывом запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности», - продолжил президент Казахстана.

Также он уверен, что стратегический документ генсекретаря ООН «Новая повестка дня для мира» должен противостоять «вакууму доверия и растущей враждебности в мире».

Однако поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций, считает Токаев. По его мнению, ключевую роль здесь играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог.

Также, по его словам, необходимо подумать об усовершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности. По мнению главы государства, следует активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров.

«Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы. Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика», - сказал Токаев.

Кроме этого, он считает, что для придания приоритета защите окружающей среды срочно требуются немедленные, эффективные и трансформационные шаги. А климатическая повестка дня не должна использоваться для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество.

«Вместо этого мы должны сосредоточиться на позитивных изменениях, таких как Позитивные меры по борьбе с изменением климата, определенные ООН, включая инвестиции в создание “зеленых” рабочих мест, прекращение субсидирования использования ископаемых видов топлива и обеспечение справедливости, инклюзивности и участия женщин во всех климатических действиях на различных уровнях. Однако без должного финансирования амбициозные планы по борьбе с изменением климата останутся нереализованными. В связи с этим мы предлагаем запустить в Казахстане программу Партнерства по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership)», - предложил Токаев.

А постепенный, устойчивый и социально ответственный переход от использования угля стал бы большим преимуществом для достижения глобальных целей в области изменения климата, отметил он. И инициатива Казахстана по открытию в Алматы Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике может способствовать решению этих вопросов.

Также президент Казахстана затронул тему нехватки воды в Центральной Азии и призвал «объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата».

