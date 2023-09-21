Частная компания завысила тариф на транспортировку нефти на в 30 раз, антимонопольному органу поручено принять меры

На заседании комиссии по демонополизации экономики обсудили вопросы принятия антимонопольных мер в сферах производства и транспортировки нефти, здравоохранения и эксплуатации ж/д инфраструктуры.

Как сообщила пресс-служба правительства, комиссия рассмотрела деятельность частной компании, владеющей нефтепроводом, по которому сырье с одного из месторождений направляется на битумный завод для переработки.

«Аналогичные трубопроводы на данном маршруте отсутствуют, что делает невозможным транспортировку нефти альтернативным путем. Пользуясь своим монопольным положением, компания установила тариф на услуги, в 30 раз превышающий тарифы, применяемые для транспортировки нефти на аналогичные расстояния другими участниками рынка», - отметили в правительстве, при этом не называя даже регион.

Уполномоченным госорганам поручено проанализировать обоснованность установленных цен и принять необходимые меры по линии комитета по регулированию естественных монополий МНЭ.

Также на заседании рассмотрели вопрос возврата ряда сервисных услуг, оказываемых для Атырауского НПЗ и Павлодарского нефтехимического завода в рамках аутсорсинга, в компетенцию самих заводов. Отмечено, что на ПНХЗ завершен первый этап по передаче функций технического обслуживания автоматики и трубопроводов, водоснабжения и сантехнического обслуживания в ведение предприятия. В настоящее время аналогичная работа проводится по строительно-монтажным услугам, техническому обслуживанию электрооборудования, электросетей и вентиляции, услугам грузоотправителя и т.д., которая должна завершиться до конца года.

Наряду с этим на заседании комиссии обсудили вопросы передачи предприятия, работающего в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой, из доверительного управления в ведение министерства здравоохранения, а также эксплуатации железнодорожных подъездных путей, ранее возвращенных в собственность государства.