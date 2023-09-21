В Алматы благоустроят рощу Баума, об этом во время встречи с жителями Турксибского района рассказал аким города Ерболат Досаев. Кроме того, будет благоустроен Большой Алматинский Канал и зона вдоль реки Малая Алматинка.

«Управлением экологии и окружающей среды до конца текущего года будут разработаны ПСД: по благоустройству рощи Баума с эко-дорожками для скандинавской ходьбы, установкой МАФов; по благоустройству Большого Алматинского Канала с обустройством рекреационных и пляжных зон, обновлением пешеходных мостов; а также по благоустройству пешеходно-прогулочной зоны вдоль реки Малая Алматинка. Реализация проектов начнется во II квартале 2024 года», – сказал Досаев.

А до конца октября в Турксибском районе завершат ремонт сквера аэропорта с установкой фонтана, поливочной системы и обновлением пешеходных дорожек.