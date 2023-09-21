Предусматривающий создание института петиций закон принял парламент

В четверг сенат в двух чтениях рассмотрел и одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур», который предусматривает создание в Казахстане института петиций. Как сообщил депутат сената Руслан Рустемов, в зависимости от уровня управления, для того чтобы госорганы рассмотрели петиции, их должны подписать от 2,5 до 50 тысяч человек.

«Для обязательного рассмотрения петиции определяются пороговые значения голосов, которые ее поддерживают. Районный уровень (по вопросам, относящимся к компетенции акиматов, – В.) должен иметь население более 50 тыс. человек, 2,5 тыс. голосов, для остальных – не менее 5% от численности населения. Районный уровень (по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов, – В.), при численности населения более 50 тыс. человек должно быть 5 тыс. голосов, для остальных – не менее 10% от численности населения», - рассказал Рустемов.

На областном уровне, если вопросы относятся к компетенции акиматов, петиция должна набрать 1% голосов жителей соответствующей административно-территориальной единицы, а если вопросы относятся к компетенции маслихатов, то не менее 2% населения.

Что касается республиканского уровня, то есть вопросов, относящихся к компетенции правительства, то петиция должна набрать не менее 50 тыс. голосов.

«Решение, принятое по результатам рассмотрения петиции, должно быть по содержанию обоснованным и мотивированным на государственном языке или языке петиции со ссылкой на законодательство Республики Казахстан, содержать конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя или его представителя и граждан Республики Казахстан, присоединившихся к петиции, с разъяснением их права на обжалование принятого решения. По результатам рассмотрения петиции первый руководитель центрального государственного или местного исполнительного органа, председатель местного представительного органа обязаны выступить с официальным сообщением», - также отмечается в заключении профильного комитета сената к закону.

Кроме того, сенаторы одобрили закон «Об общественном контроле», который устанавливается порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определяются требования к общественному контролю, а также регламентируются права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля. В частности, субъектами общественного контроля являются граждане Республики Казахстан, некоммерческие организации, зарегистрированные на территории страны, за исключением религиозных объединений, иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с казахстанскими законами. Объектами общественного контроля выступают органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления, государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, организации, являющиеся исполнителями функций центральных и (или) местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами, а также иные объекты общественного контроля, предусмотренные законами Республики Казахстан.