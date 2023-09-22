По его словам, его могут обвинить в организации митинга в день апелляционного суда по делу о захвате аэропорта
Полиция Алматы задержала активиста Марата Турымбетова
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

Утром 22 сентября в Алматы был задержан активист Марат Турымбетов. Сейчас он находится в отделении полиции Турксибского района. Об этом активист сообщил «Радио Азаттык».

«Сейчас я нахожусь в Турксибском районе, собираются заполнить протокол. Вероятно, будет онлайн-суд. Когда я проводив детей в школу, возвращался домой, возле дома стояла полицейская машина», - сказал он.

По информации Турымбетова, кроме него, также была задержана Майра Габдулинна.

Он предполагает, его могут обвинить в «организации митинга» во время апелляционного суда по делу о захвате аэропорта в Алматы. Тогда, 19 сентября, суд настаивал на проведении заседания онлайн. Адвокаты требовали, чтобы суд прошел оффлайн, а к собравшимся вышел прокурор, который предупредил, что собрание перед зданием суда незаконное.

11 июля суд Наурызбайского района приговорил обвиняемых по делу о захвате аэропорта Алматы на сроки от 4 до 8 лет лишения свободы. Журналистку Айгерим Тлеужан суд приговорил к 4 годам лишения свободы, остальных четырех человек − Каласа Нурпеисова, Нурлана Далибаева, Ермухамета Шилибаева и Жан-Айдара Карменова − каждого к 8 годам лишения свободы.

Подсудимым инкриминировали статью 272 уголовного кодекса «Участие в массовых беспорядках». Некоторым из них предъявлены обвинения в «нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват», «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «грабеж». Все подсудимые отрицали свою вину.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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