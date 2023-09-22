Также принято решение установить ограничение на вывоз сжиженного нефтяного газа
МВК приняла решение продлить запрет на вывоз угля из Казахстана автотранспортом
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях в пятницу приняла решение продлить запрет на вывоз угля автомобильным транспортом,сообщили в пресс-службе правительства. Кроме того, установлено ограничение на вывоз сжиженного нефтяного газа.

«На заседании МВК приняли решение о продлении запрета на вывоз угля автотранспортом. Это обусловлено предстоящим началом отопительного сезона, для бесперебойных поставок населению социального угля. В целях бесперебойного газоснабжения населения и поставок на автомобильный рынок установлено ограничение по вывозу сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным видами транспорта», - говорится в сообщении.

Также на заседании межведомственной комиссии обсудили вопрос отмены экспортной пошлины на смазочные масла, рассмотрели продление действия антидемпинговой меры в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали и другие вопросы внешнеторговой деятельности.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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