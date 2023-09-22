Сибирская язва у жителя села Жетыжар области Абай не подтвердилась

«В настоящее время житель села Жетижар Бескарагайского района продолжает получать лечение. Состояние больного в динамике с улучшением, температура в норме», - сообщили в акимате.

Власти отмечают, что был проведен повторный консилиум врачей, результат ПЦР на сибирскую язву отрицательный, также отрицательный результат дало исследование на листериоз и пастереллез.

Вместе с тем в селе ежедневно проводится клинический осмотр всех животных с обязательной термометрией, подозрительных и больных животных не выявлено. В животноводческих помещениях и подворье проведена профилактическая дезинфекция.

Ранее сообщалось, что у жителя села Жетыжар Бескарагайского района области Абай подозревают сибирскую язву, в связи с этим в селе был объявлен режим ЧС «с целью обеспечения безопасности населения».