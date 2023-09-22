В Алматы на улице Гагарина построят поликлинику

Управление общественного здравоохранения города Алматы на запрос Власти о том, как будет решаться дефицит с местами в поликлиниках в Бостандыкском районе, в связи с активным строительством там жилищных комплексов, ответило, что жителей Бостандыкского района обслуживают четыре государственных поликлиники. Так к одной из них - №17 прикреплено 84 790 человек. В следующем году начнется строительство поликлиники в районе улиц Гагарина-Левитана.

Согласно ответу управления, жителей Бостандыкского района обслуживают четыре государственные поликлиники: №4, 7, 12, 17, также частные медицинские центры, которые работают по государственному заказу: «А Сlinic», «LS Clinic», «Alatau Assistance», «Медикер», «A-Class Medical», «Smart Health University City», «Достар Мед».

Сейчас в Бостандыкском районе в строй вводятся дома RAMS CITY на месте бывшего Плодоконсервного комбината, в которых около трех тысяч квартир. Управление общественного здравоохранения сообщило, что согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020 жители ЖК «RAMS CITY» по территории обслуживания относятся к КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17». На 13 сентября 2023 года количество населения, обслуживаемого поликлиникой №17 составляет 84 790 человек. На практике сейчас к ней невозможно прикрепиться.

В управлении сообщили о том, что запланировано строительство поликлиники на улице Гагарина, южнее улицы Левитана. Управлением строительства города Алматы заключен договор на разработку эскизного проекта и проектно-сметной документации с организацией ТОО «ЮЖКАЗПРОЕКТ». Срок готовности ПСД - декабрь 2023 года, начало строительства - 2024 год.