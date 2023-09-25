Должностные лица природного резервата «Ертіс орманы» подозреваются в причастности к незаконной вырубке леса

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов незаконной порубки и хищения леса на территории природного резервата «Ертіс орманы». Как сообщает Polisia.kz, в причастности к незаконной вырубке деревьев подозреваются должностные лица резервата.

«18 сентября при координации областной прокуратуры проведена широкомасштабная операция по резервату “Ертіс орманы”. Сотрудниками полиции проведено порядка 20 санкционированных обысковых мероприятий, в том числе в Шалдайском и Бескарагайском лесничестве, в самом РГУ “Ертіс орманы”, а также по месту жительства ряда руководителей. При обыске помимо документации (накладные, счета-фактуры, блокноты с записями отпуска неучетного леса и другие) изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и иные вещественные доказательства», - сообщили в полиции.

Предположительно, к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ «Ертіс орманы», отмечается в сообщении. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 188 части 2 (кража) Уголовного кодекса.

Напомним. что в июле на территории резервата произошел крупный лесной пожар.