Атырауский НПЗ на месяц остановит работу из-за капремонта

Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет полностью остановлен на плановый капитальный ремонт с 1 октября до 3 ноября, сообщил в понедельник в ходе брифинга вице-министр энергетики Ерлан Аккенжанов.

«Плановый капитальный ремонт Атырауского НПЗ предусмотрен с 1 октября по 3 ноября этого года. Остановка будет полной, завод не будет работать вообще. Соответственно, выпуск ни бензина, ни дизельного топлива производиться не будет», - сообщил Аккенжанов.

Вице-министр также напомнил, что на Шымкентском НПЗ сломан теплообменник и завод пока работает на 50-процентной мощности.

«На сегодняшний момент Шымкентский НПЗ производит 50% от своей мощности бензина АИ-95. Были приняты дополнительные меры (…) По плану, по заявлению руководства ШПНЗ, завод выйдет на полную мощность в первых числах ноября», - добавил Аккежанов.

Он заверил, что накопленные на сегодняшний день объемы по дизтопливу и бензину марки АИ-92 и АИ-95 позволят пройти ремонтный период без дефицита. Плюс в октябре планируется завезти АИ-95 из России.

«На сегодняшний момент у нас с Российской Федерацией подписаны индикативный балансы на поставку 40 тыс. тонн бензина. В данный момент нами отправлено письмо в министерство энергетики РФ об увеличении этого индуктивного баланса на 70 тыс. тонн, то есть это будет составлять порядка 110 тыс. тонн», - привел данные Аккенжанов.

В то же время, признал он, из-за дефицита бензина и дизтоплива Россия не смогла поставить 19 тыс. тонн бензина АИ-95 в Казахстан в сентябре, поэтому эти объемы будут поставлены в октябре. При этом, добавил вице-министр, в октябре Казахстан произведет около 65 тыс. тонн бензина АИ-95, а запланированное потребление составит 80 тыс. тонн.