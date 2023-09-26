А для детей разработают программу по изучению культуры обращения с мусором
В Казахстане значительно увеличат штрафы за мусор в неположенных местах
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Астана, Власть

Количество стихийных свалок в Казахстане не снижается, а у граждан нет культуры обращения с мусором, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, административные штрафы не улучшают ситуацию, так как по факту «дешевле заплатить штраф, чем сдать мусор на полигон». В этой связи он поручил активно внедрять в стране раздельный сбор отходов, внедрить во всех учреждениях образования обучения культуры обращения с мусором. Кроме того, до 1 ноября разработать и утвердить на местах программы управления коммунальными отходами, а также разработать законодательные поправки, значительно увеличивающие штрафы за выброс мусора в неположенном месте.

«Министерству экологии совместно с министерством внутренних дел обеспечить внесение законодательных поправок по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах. Необходимо значительно увеличить административные штрафы с последующим ростом их ставки при систематических нарушениях», - заявил Смаилов.

Кроме того, он поручил местным исполнительным органам до 1 ноября утвердить программы управления коммунальными отходами, а до конца года – в два раза сократить число несанкционированных свалок. Министерство экологии в свою очередь должно изучить международный опыт внедрения раздельного сбора отходов, их утилизации и переработки и разработать соответствующие поправки в действующее законодательство.

«Действующая система обращения с отходами, тарифообразование не выдерживает критики. Отрасль нерентабельна, не способна внедрять новые технологии. Следует до конца года выработать новые подходы», - добавил глава кабмина.

Также министерству экологии совместно с акиматами поручено до 1 декабря выработать предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта. А совместно с министерствами просвещения и науки до конца года разработать и внедрить в программы обучения от детского сада до университета вопросы культуры обращения с мусором.

«Раздельный сбор отходов и их переработка должны стать важной частью нашего поведения», - заключил Смаилов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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