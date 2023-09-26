Инфекционные стационары заполнены на 2%
Минздрав не планирует вводить в Казахстане ограничения из-за коронавируса
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство здравоохранения не планирует вводить ограничительные меры, связанные с коронавирусом, так как заболеваемость снижается, а занятость инфекционных стационаров составляет 2%, заявила во вторник в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Ажар Гиният.

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране стабильная. Более 20 стран заявили, что у них рост идет коронавирусной инфекции. А мы видим, что в динамике, по сравнению с прошлым годом, наоборот, идет снижение почти в 30 раз. На контроле держим (…). Так как эпидемиологическая ситуация благополучная, никаких ограничительных мер не предполагается», - заверила Гиният.

По ее словам, в стране есть пациенты, которые поступают с жалобами на симптомы коронавируса, они получают лечение в стационарах. При этом, подчеркнула она, заполняемость инфекционных коек составляет всего 2%. Кроме того, напомнила министр, в стране есть более 200 тыс. доз вакцин, и «все желающие вакцинируются».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане опубликован реестр лиц, получающих деньги или иное имущество из-за рубежа
Новости
Акимом Северо-Казахстанской области стал Гауез Нурмухамбетов
Новости
Суд по делу Армана Джумагельдиева и экс-главы пятого департамента КНБ Алматы проведут в закрытом режиме
Новости
FlyArystan с 1 ноября запустит прямой рейс из Алматы в Актобе
Новости
В Алматы на улице Гагарина построят поликлинику
Новости
Руководители частных автопарков в Алматы заявили о неготовности автобусов к зиме