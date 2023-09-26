92% семейных дебоширов привлекаются к ответственности при наличии обращения, утверждают в МВД

В министерстве внутренних дел заявляют, что поправки в законодательство по ужесточению ответственности за бытовое насилие позволили только на основании обращения привлекать к ответственности почти всех дебоширов. Кроме того, как заявил во вторник в ходе заседания комитета по законодательству и судебно-правовой реформы мажилиса заместитель министра Игорь Лепеха, в стране уже намечается тенденция по снижению уголовных правонарушений в этой сфере.

«Внесенные поправки (в законодательство, которые вступили в силу с 1 июля 2023 года – В.) позволили возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия. Сейчас по 92% обращениям семейные дебоширы привлекаются к ответственности. Окончательное решение принимает суд», - заявил Лепеха.

По его словам, после изменения законодательства только в июле и августе к ответственности привлечено в три раза больше «домашних тиранов». Если в мае – июне к административной ответственности их было привлечено 5,3 тыс., то за июль – август – более 16 тыс. Соответственно, подчеркнул замминистра, в два раза увеличилось число арестованных дебоширов.

«В целом в обществе формируется процесс нетерпимости насилия в семье, а со стороны государства – неотвратимости наказания. Сейчас в результате принятых мер намечается тенденция к снижению уголовных правонарушений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений на 10,2%, с 668 до 600. При этом убийств – на 6%, с 83 до 78, и причинений тяжкого вреда здоровью – на 19,3%, с 264 до 213», - привел данные заместитель министра.

В целом, по его данным, за 8 месяцев этого года в Казахстане вынесено более 61 тыс. защитных предписаний, выявлено 3 316 нарушений защитного предписания. В отношении дебоширов составлено более 24 тыс. административных протоколов, из них по решению суда арестованы 5,6 тыс. лиц, предупреждены около 5 тыс. лиц и оштрафованы – 155. По ходатайству полиции судами установлены более 10 тыс. особых требований к поведению правонарушителей, в том числе, с запретом употреблять алкогольные напитки.